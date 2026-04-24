Ridala 30. Jüriööjooksu võitsid Lauri Luik ja Kadri Kaljuvere

Jüriöö jooksu kiiremad olid Lauri Luik ja Kadri Kaljuvere. Foto: erakogu

Kolmapäeval, 23. aprillil kell 19:15 anti start Ridala 30. Jüriööjooksule.

4-kilomeetrine rada algas Panga spordihoone eest, kulges läbi kevadise looduse ja lõppes Parila vana koolimaja juures. Ajavõtuks kasutatid elektroonilist süsteemi, mille korraldas Antrotsenter OÜ.

Tänavu osales jooksul 191 inimest, mis on viimase viie aasta rekord. Jooksmas oli 91 meest ja 100 naist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Meestest oli kiireim Lauri Luik, kelle võiduaeg oli 14:00:01. Teise koha saavutas Kustu Künnapas ajaga 14:29,1 ning kolmandaks t