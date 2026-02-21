Keeletark: kuidas kilu meie keelde ujus

Kiluvõileivad. Foto Piret Pärnapuu

Kiluvõileib kuulub Eesti sünnipäeva pidulauale.

Eestikeelses kirjasõnas on teadaolevalt esimest korda kilu maininud Otto Wilhelm Masing ajalehes Marahwa Näddala-Leht aastal 1825. Masing kirjutas: „Nendaks on ka luggu killoräimega.”

Etümoloogiasõnaraamatu järgi võib „kilu” tuleneda samast tüvest, millest pärinevad „kilama” ja „kile”. Keeleteadlane Andrus Saareste on pakkunud, et nimetus viitab kilu väiksusele. Ta on meenutanud: „Kui kord õhtulauas minu 5-aastane poeg küsis kala ja temale pakuti laual olevat kilu, siis ta põlglikult tähendas: „See pole ju kellegi kala, see on n