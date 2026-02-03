Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 02.04.2026

Kuula artiklit, 1 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 1:43

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Abikõlbulikud ei ole tiheasustusega piirkonnad. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2026, millele nad toetust taotlevad. Suvekodudele toetust taotleda ei saa. Lääne-Nigula vallas hajaasustuse programmiga toetust taotlevate isikute eelistatud sihtrühmaks on vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2026. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond, puuetega isikud ja vanaduspensionärid.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab moodustama 33 % projekti kuludest. Toetuse hulka arvestatakse 2021-2025 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused leiab Lääne-Nigula valla kodulehelt: Hajaasustuse programm | Lääne-Nigula vald Lisainfo: Olev Peetris, telefon: +372 504 9561, e-post: olev.peetris@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus