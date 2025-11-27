Kuula artiklit, 0 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 0:53

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Mustika tn 1, Paralepa alevik, Haapsalu linn

Ajavahemikul 27.11.2025 – 10.12.2025 on Haapsalu linna veebilehel https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/ avalikustatud projekteerimistingimused kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.