Laskurid tõid Loviisast kamaluga medaleid

Nädalavahetusel Haapsalu sõpruslinnas Loviisas võistlemas käinud Haapsalu laskurid tulid koju kuue võidu ja kahe teise kohaga.

„Mulle oli üllatus, et lapsed olid nii tublid,” ütles laskmistreener Mari Seppi. „Ise arvasin, et soomlased on tugevamad,” lisas ta.

Kaheksast Haapsalu noorest laskurist kuus said esimese ja kaks teise koha. „Kaks last lasid isiklikud rekordid,” ütles Seppi.

