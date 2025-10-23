Haapsalu Veevärk AS teatab järgmistest veetorustike hooldustöödest

Haapsalu Veevärk AS teatab järgmistest veetorustike hooldustöödest:

  • Taebla alevikus, esmaspäevast, 27.10.2025 kell 22:00 kuni teisipäevani, 28.10.2025 kell 05:00
  • Pälli ja Nigula külas, teisipäevast, 28.10.2025 kell 23:00 kuni kolmapäevani, 29.10.2025 kell 05:00
  • Risti alevikus, neljapäevast, 30.10.2025 kell 22:00 kuni reedeni, 31.10.2025 kell 05:00

Palume elanikel varuda, antud tööde perioodiks, joogivett ning võimalusel sulgeda veemõõdusõlmes kuulkraan.

Täname mõistva suhtumise eest!

Haapsalu Veevärk AS

