Kas viimase minuti väravad Haapsalu moodi?

Tasutud tekst

Kui Haapsalus toimuvad valimised, võib seda võrrelda jalgpallimänguga, kus tablool on 89. minut ja kõik arvavad, et nüüd tuleb vahetus, väravavaht tõstab juba kätt ning publik sosistab: „Nüüd läheb uueks!”

Ja siis – nagu Pohlaku valimistel Eesti jalgpalliliidus – juhtub midagi seletamatut.

Korra tundub, et Klavan saabki palli kätte, toob uue hingamise, paneb liigutama need, kes juba ammu istuvad termosega tribüünil. Aga ei. Viimase hetke „sõltumatud” häältekandjad, kes enne lubasid suurt muutust, löövad korraga põnnama.

Ja nii lähebki – taas võidab vana mängumees, kellel on rohkem telefoninumbreid kui väravaid.

Haapsalu puhul on lugu sarnane. Praegune linnapea – kogenud mees, kes tunneb iga kivi promenaadil ja iga auku tänaval – saab taas viimase minuti värava. Mitte otseselt nurgalöögist, vaid pigem sellest, et keegi väravajoonel otsustas, et parem on mitte riskida uue treeneriga. „Äkki uuel on liiga suured ideed,” mõeldi. „Äkki paneb pinki ümber tõstma.”

Ja nii jäi kõik… kenasti tuttavaks.

Aga tõsi on see, et kui mäng käib alati samade reeglite ja samade kohtunikega, siis ei muutu midagi. Tribüünil võime küll vahetada salli, aplodeerida uutele plakatitele ja naerda reklaamide üle, aga kui pall veereb ikka samas suunas, siis on tulemus ette teada.

Samas – ei maksa olla liiga tõsine. Haapsalu on nagu väike staadion mere ääres: tuul vahel pöörab, publik on mõnus ja isegi viik tundub siin pidupäevana. Aga kui tahame kunagi näha tõelist mängu – uut taktikat, värsket mõtlemist, pisut riski –, siis peab keegi lõpuks julgema palliga üle keskjoone minna.

Kas praegune linnapea või keegi uus – peaasi, et enam ei mängita ainult turvalist söötu tagasi.

Sest lõppude lõpuks saab iga linn sellise koosseisu, kelle mänguplaan tundub kõige mugavam.

Aga mugavus ei vii meid edasi – see paneb meid lihtsalt veel üheks hooajaks pingile istuma.

Haapsalu vajab uut mänguplaani, uut energiat ja inimesi, kes ei karda palliga üle keskjoone minna. Mitte neid, kes ootavad, kuni keegi teine teeb esimese söödu.

Kui tahad, et linn liiguks, mitte ei seisaks, siis on aeg teha julge valik.

Vali muutus. Vali inimene, kes ei mängi viiki. Vali Marika von Kühn, nr 213.