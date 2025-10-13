Maadlustüdrukud said neli esikohta

Nädalavahetusel Türi spordihoones noorte vabamaadluse seeriavõistluse 3. etapil tõid Lääneranna tüdrukud ära neli esikohta seitsmest.

Marta Kolõtšev sai kulla kuni 33 kg kategoorias, Marleen Takk kuni 46 kg, Mia-Jessica Mölder kuni 54 kg ja Johanna Tšekenjuk kuni 62 kg Lisaks sai Mai-Kätriin Mölder kuni 46 kg pronksi ja Ketely Alpius kuni 54 kg 4. koha.

Lääneranna spordikool võitis tüdrukute arvestuses klubidest esikoha.

