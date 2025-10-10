Lao tn 1 ja Kiltsi tee 2b detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kuula artiklit, 2 minutit ja 2 sekundit 0:00 / 2:2

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 08.10.2025 istungil korraldusega nr 892 vastu Lao tn 1 ja Kiltsi tee 2b detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatas Haapsalu Linnavolikogu 30.08.2008 otsusega nr 218.

Planeeringuala asub Haapsalu linnas Lao tn 1, Lao tn 3, Lao tn 5, Kiltsi tee 2b ja Lao tänav maaüksustel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,42 ha.

Artikkel jätkub peale reklaami

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute senine tootmismaa sihtotstarve muuta ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringualale soovitakse rajada kuni nelja korruselisi ärihooneid – kauplus, stock-office tüüpi hoone, töökoda vms.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 13.10.2025 – 26.10.2025 (k.a.). Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu Linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kell 8.00 – 17.00 ja reedeti kl 8.00 – 16.30 (detailplaneeringu kausta küsida sekretärilt) ning Haapsalu linna kodulehel alljärgneval aadressil.

https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/detailplaneeringud/

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu osas arvamust e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil Posti tn 34, Haapsalu 90504. Arvamusi saab esitada kuni 26.10.2025.

Haapsalu Linnavalitsus