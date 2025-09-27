Kes selle tamme istutas: segadusse ajavad sügislilled

Eesti aianduselus on asju, mis ei muutu kunagi, ja üks neist on igasügisene kibe andmine Facebooki aiandusgruppides teemal, kas piltidel näidatud lillakasroosad madalad lilled on sügislilled (Colchicum autumnale) või sügiskrookused. Siinkohal kahjuks isegi ei saa leebelt nentida, et nii palju kui on erinevaid inimesi, niipalju on ka erinevaid arvamusi. Pigem väljenduksin nagu Agu Sihvka: teadmine – valgus, mitteteadmine – pimedus. Ning krookuste ja sügislillede segiajamine võib mõnel juhul olla eluohtlik.

Arvan, et osalt on ehk probleemi põhjus sügislillede segadusse ajav nimi. Kahjuks ma ei tea, kes selle taime eestikeelse nime omal ajal välja mõtles, aga see oli kindlasti ebaõnnestumine. Eesti keel oma ökonoomsuses lubab ju iseenesest nimetada sügislilledeks kõiki sügisel õitsevaid lilli, nagu sügisastreid, teatud liiki hiliseid päevakübaraid, kikkaharju, lursslilli, villülaseid ja krüsanteeme – ni