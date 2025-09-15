Kuula artiklit, 2 minutit ja 50 sekundit 0:00 / 2:50

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest teatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 09.09.2025 korraldusega nr 2-3/25-368 võeti vastu Risti Koidu tn 3a ja Tallinna mnt 6 // Lasteaia detailplaneering asukohaga Risti alevikus. Planeeringu ala hõlmab Koidu tn 3a kinnistut (kinnisasi nr 2830432, katastritunnus 68001:001:0092, pindala 5285 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Tallinna mnt 6 // Lasteaia kinnistut (kinnisasi nr 2629432, katastritunnus 68001:001:0083, pindala 3298 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa).

Detailplaneeringuga antakse Koidu tn 3a krundile uue kaasaegse lasteaia rajamise võimalus. Lasteaia krundi kontseptsioon vastab 2024. a arhitektuurivõistluse võidutööle „Pastell“. Alale antakse ligipääsud autoga lõuna suunast Koidu tänavalt. Planeeritavat krunti hakkab läbima kergliiklustee, mis ühendab Tallinna maanteed ja Koidu tänavat, et säiliksid kohalike elanike harjunud liikumistrajektoorid. Imatra Elekter AS-le kuuluv alajaam säilib senisel kujul, alajaama ümbrus integreeritakse parkimisalaga. Olemasoleva lasteaia hoone ümber oleva krundi Tallinna mnt 6 // Lasteaia pindala väheneb, krundile planeeritakse võimalus ehitada ühiskondlikke-, äri- või elamispindu. Lisaks peahoonele on lubatud ehitada üks abihoone. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29. septembrist 12. oktoobrini 2025 tööajal Risti vallamajas (Tallinna mnt 4) ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#avalik-valjapanek .