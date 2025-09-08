Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 0:45

Projekteerimistingimuste eelnõu avatud menetlus (Laskuri tn 10, Haapsalu linn)

Ajavahemikul 10.09.2025 – 23.09.2025 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimused. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.