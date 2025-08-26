Olavi Seisonen: paremad otsused Haapsalu jaoks – see lootus on olemas!

Kuula artiklit, 4 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 4:42

Olen palju kuulnud ütlust, et Haapsalus ei muutu pärast valimisi

kunagi midagi, sest niikuinii valitakse volikokku tagasi needsamad

vanad kalad, kes seal juba korduvalt olnud ja uutel tulijatel pole mingit

lootust. Eks sedasi ongi mitmeid aastaid olnud – valimised toimuvad,

aga linnale olulisi otsuseid teevad endiselt ühed ja samad inimesed.

Olen kuulnud sedagi ütlemist, et uued tulijad on tankistid, kelle selja tagant paistavad mõne vana kala kõrvad. Ma mõistan seda kartust, kuid julgen kinnitada, et sel sügisel

on lootus muutuseks siiski olemas– kui Haapsalu inimesed selle võimaluse annavad.

Võimaluse muutuseks saavad anda ainult valijad. Valijad, kellel ei ole eelarvamusi, kes ei lase end mõjutada erapoolikutest või pahatahtlikest hinnangutest ja kes usuvad, et muutused on tõesti võimalikud. Kui uute kandidaatide väljavaade volikogusse jõuda juba eos lämmatatakse ja neile üldse võimalust ei anta, jõuame tõesti ringiga tagasi asjade seisuni, mis arvestatavat hulka valijatest ei rahulda – needsamad volinikud, seesama linnapea. Meie kõik koos saame seda muuta, kui valime volikokku uued inimesed, uute mõtete ja uue energiaga, mida Haapsalus juba aastaid napib. Meie oma meeskonnaga

usume muutustesse ja oleme tööks valmis.

Olen sattunud lugema ka arvamusi, et Haapsalu juhtimisse on vaja värsket pilku ja nooremat verd. Ma pakun teile mõlemat. Lisaks otsatut teotahet ja pühendumist, millega

olen oma töist elu alati elanud. Olen valmis kõik oma professionaalsed oskused ja innu linna arengusse panustama ning otsustanud Haapsalu linnapeaks kandideerida. Tegin selle

otsuse kaalutletult ja täiesti iseseisvalt, mistõttu ei pea valija kartma, et minu näol võiks tegemist olla kellegi käepikendusega. Minu huvi on Haapsalu linna jaoks parimate otsuste tegemine ja seeläbi ka linna areng. Sest mina ja mu pere – me elame Haapsalus ja ma soovin oma lastele ning kõigile linlastele parimat võimalikku elukeskkonda.

Kui valijad meid usaldavad, luban linnapeana seista oma meeskonnaga eelkõige selle eest, et linna juhtimine oleks kaasavam, tegusam, viisakam ja hoolivam. Viisakam ja hoolivam nii kodanike kui ka ametnike suhtes. Häid spetsialiste tuleb hoida, sest vaid tugev, professionaalne ja motiveeritud meeskond suudab linna arengut edasi viia.

Haapsalu ei saa kunagi tööstuslinnaks, aga linn peab looma eeldused, et ettevõtjad tahaksid ja saaksid Haapsalus tegutseda ja areneda. Koostöös koolide ning ettevõtjatega

laiendame tehnoloogia- ja inseneeriaõppe võimalusi, et luua eeldused kõrgepalgaliste töökohtade tekkimiseks– see on investeering noortesse ja Haapsalu tulevikku.

Suurt tähelepanu pöörame haapsallastele endile – toome tagasi rõõmu ja kindlustunde, et igat allasutust juhitakse asjakohasuse ja pädevusega, asjad saavad tehtud ja kedagi

ei jäeta hätta.

Haapsalus peab olema lihtne ja turvaline liikuda. Vaatame üle teedevõrgustiku sellise pilguga, et ka liikumispuudega inimesed saaksid iseseisvalt punktist A punkti B.

Seisame selle eest, et Haapsalu jääks roheliseks linnaks ja oleme vastu rohealade kaotamisele linna üldplaneeringus. Linna parke tuleb regulaarselt hooldada ja pikemas perspektiivis ümber kujundada teemaparkideks, et oleks, mida vaadata ja kuhu tahaks tagasi tulla.

Taastame kaasava eelarve, et elanikud saaksid linna kujunemises igaaastaselt

kaasa rääkida ja läbi selle Haapsalu arengusse oma panuse anda.

Suurte investeeringute puhul sõltumeparatamatult riigi rahakotist ja see-ga on tähtis, et Haapsalu linnal oleks vajadusel olemas riigi tugi. Ühe suurobjektina äratame ellu Panga-Haapsalu kergliiklustee, mis tagab kergliiklejatele ja jalakäijatele turvalise tee kahe piirkonna vahel, aga annab ka võimaluse tervisespordiga tegeleda.

Haapsalu staadion vajab hädasti uuendamist. See on paik, kus meie lapsed treenivad ja täiskasvanud saavad tegeleda oma hobidega. Uuendatud staadionist saaks kujuneda suurte, sealhulgas rahvusvaheliste spordisündmuste toimumiskoht, mis tooks Haapsalule nii tuntust kui ka majanduslikku kasu.

Need on vaid mõned mõtted paljudest, kõige pakilisemad, mida praegu esile tuua. Kui usaldate meid neid projekte ellu viima, luban, et meil on veel ideid varuks. Eelnevad aastad on näidanud, kui raske on uutel kandidaatidel pildile tulla, kuid ma usun, et Haapsalu on muutusteks valmis.

Meie linnal on ajaloolise kuurortlinna pitsiline maine ja festivalide linna kuulsus, aga nüüd on aeg ka argipäevalt tolm maha pühkida. Kui valijad annavad meile võimaluse,

oleme valmis käised käärima ja linna juhtimise vastutust.

Lootus on olemas!

Olavi Seisonen

Isamaa linnapea kandidaat