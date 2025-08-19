Sügistalve külmad ei pea muret tegema: Sunly tuli turule taskukohase rohelise elektripaketiga

Kuula artiklit, 2 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 2:35

Peagi ligi hiilivad pikad sügisõhtud toovad kaasa jaheduse, tormituuled ning aina kasvavad elektriarved. Vähemalt neil, kes ei vali Sunlyt – üle Eesti roheenergiat tootev ettevõte müüb rohelist elektrit taskukohase hinnaga.

Elekter ei pea olema keeruline: kui muidu on juhtmeid sassi ajanud üks marginaal vasakut ja teine paremat kätt, siis roheenergiat pakkuva Sunly elektripakett on oma lihtsuses ning läbipaistvuses toonud viimaks turule kauaoodatud selguse: klient maksab vaid oma elektritarbimisele vastavat börsihinda ja kindlaks määratud kuutasu.

„See on lihtne – sa ei pea mingite marginaalidega läbi korrutama ja arvutama,” kinnitas ettevõtte müügijuht Siim Lääts. „Sunly muudab elektriarve arusaadavaks, pakkudes fikseeritud kuutasu, mis sõltub sinu tarbimisest.”

Arvudes näeb see välja sedasi:

S-pakett (aastane tarbimine kuni 3000 kWh): 3.-/kuu + tarbitud elektri börsihind

M-pakett (aastane tarbimine 3001–6000 kWh): 4.-/kuu + tarbitud elektri börsihind

L-pakett (aastane tarbimine 6001–12 000 kWh): 6.-/kuu + tarbitud elektri börsihind

XL-pakett (aastane tarbimine alates 12 001 kWh – …): 9.-/kuu + tarbitud elektri börsihind

S-pakett kohandub keskmise suurusega korterile, M-pakett juba suuremale korterile või väiksele majale, L-pakett keskmisega suurusele majale, XL-pakett aga juba suurele majale.

„Olgu maja või mõis – õiglase lahenduse leiavad meilt kõik,” märkis Sunly jaeturu juht Rasmus Udde.

Elektripakettide võrdlusest nähtub, et Sunly on Eesti turul kõige soodsam roheenergia pakkuja, suutes võistelda ka fossiilenergial põhinevate pakettide hindadega:

Nagu tabelist nähtub, on roheenergia kallidus müüt – taastuvat elektrit saab tarbida nii, et rahakott sellest ei kannata.

„Kogu meie elekter pärineb Eestis paiknevatest taastuvatest allikatest,” kinnitas aastaid energiaparke arendanud Sunly müügijuht Siim Lääts. „Tõestame seda sertifikaatidega, millega näitame, kust sinu ostetud elekter pärineb. Anname sedasi elektrile näo – energia ei ole enam anonüümne.”

Kuidas liituda?

Elekter ei pea olema keeruline – seetõttu on Sunly elektripaketiga liitumine lihtne ja mugav:

Mine www.sunly.ee Vali endale sobiv pakett (see võtab vaid 3 minutit) Leping jõustub 14 päeva jooksul