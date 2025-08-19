Kolmapäeval algab kandidaatide ülesseadmine kohalikeks valimisteks

Kuula artiklit, 2 minutit ja 33 sekundit 0:00 / 2:33

Oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks saab kandidaate ja valimisliite registreerimiseks esitada alates homsest, 20. augustist. Dokumente saab elektrooniliselt esitada valimiste infosüsteemis ning paberkujul valla ja linna valimiskomisjonidele.

„Kuupäev, mil algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, tuleneb seadusest ja tänavu langeb see taasiseseisvumispäevale ehk riigipühale. Seadus ei kohusta valla ja linna valimiskomisjone riigipühal avatud olema, seega otsustab iga valimiskomisjon ise, kas alustab dokumentide registreerimist juba homme või järgmisel tööpäeval. Kindlasti saab dokumente homsest esitada elektrooniliselt valimiste infosüsteemi kaudu,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Erakonnad, üksikkandidaadid ja valimisliidud saavad kandideerimiseks dokumente esitada 20. augustist kuni 9. septembri kella 18-ni. Selleks, et valimisliit saaks kandidaate esitada, tuleb esmalt valimisliit registreerida ja tähtaeg selleks on hiljemalt 4. september. Valimisliitudel tuleb sõlmida ka seltsinguleping, mis reguleerib liidu liikmete omavahelisi suhteid. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

Kandideerimisõigus on kohalikel valimistel hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Kandidaat saab korraga kandideerida vaid ühes valimisringkonnas.

Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas, kus iga linnaosa on eraldi ringkond.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 19. septembri seisuga. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta, mis tähendab, et valija saab hääletada just selles valimisringkonnas, kus asub tema registreeritud elukoht 19. septembri seisuga.

Hääleõigus on kohalikel valimistel vähemalt 16-aastastel Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavatel kodakondsuseta isikutel. Kolmandate riikide kodanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel alates käesolevast aastast osaleda ei saa.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 13. oktoobril, valimispäev on 19. oktoobril.