Kuldar Leis: Eesti pole ainult Tallinn

Põlvas elav taristuminister Kuldar Leis peab tähtsaks, et Eesti kõik paigad areneksid ühtlaselt. Ta on seda meelt, et väikeses kohas, kus kulud suuremad, peab iga investeering olema hästi läbimõeldud.

Taristuminister Kuldar Leis, olite olavipäeva ajal Vormsis. Kuidas teile kui Lõuna-Eesti inimesele tundub, kuivõrd erinevad saartel elavate inimeste mured lõunaeestlaste omadest?