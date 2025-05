Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kuula artiklit, 2 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 2:38

Haapsalu Linnavalitsus otsustas 28.05.2025 istungil korraldusega nr 500 vastu võtta Rohuküla sadam 8 detailplaneeringu (koostaja Hendrikson & Ko, töö nr 24005074).

Planeeringuala suurus on 0,64 ha. Planeeringuala hõlmab riigiomandis olevat Rohuküla sadam 8 kinnistut, mille sihtotstarve on 100% tootmismaa. Kinnistu on hoonestatud. Antud alal kehtib Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneeringut Rohuküla sadam 8 kinnistu osas, et suurendada kinnistule määratud ehitusõigust krundile täiendavate tootmishoonete püstitamiseks. Kinnisasjale soovitakse rajada lisaks kuni 3 hoonet (laohoonet vms). Hooneid hakatakse kasutama meremärkide hoiustamiseks ning veesõidukite talvehoiustamiseks. Olemasolev viilhall säilitatakse. Detailplaneering on kooskõlas maakonnaplaneeringu ja kehtiva Haapsalu linna üldplaneeringuga. Rohuküla sadam 8 kinnisasja piire detailplaneeringus ei muudeta. Krundi kasutamise sihtostarvet (100% tootmismaa) ei muudeta.

Detailplaneering on kooskõlastatud Kliimaministeeriumi, Päästeameti, Terviseameti ja Transpordiametiga. Planeeringu koostamisse on kaasatud AS Saarte Liinid, Elisa Eesti AS ja Riigilaevastik.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 06.06.2025 – 20.06.2025 (k.a). Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 (detailplaneeringu kausta küsida sekretärilt) ning Haapsalu linna kodulehel (https://www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-detailplaneeringud)

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu osas arvamust e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil Posti tn 34, Haapsalu 90504. Arvamusi saab esitada kuni 20.06.2025.

Haapsalu Linnavalitsus