Kaitseliit tähistab võidupüha vabariigi sünnilinnas Pärnus

Täpselt kuu aja pärast, 23. juunil tähistab Eesti riik võidupüha Pärnus, kus pidupäev algab juba kell kaheksa hommikul riigilipu heiskamisega iseseisvuse väljakul ning kulmineerub paraadi ja maakaitsepäevaga.

„Kaitseliidul on eriline au tähistada sel aastal võidupüha just Eesti Vabariigi sünnilinnas ja ning anda Pärnule lisaks suvepealinnale ka võidupüha pealinna tiitel,“ ütles paraadi peakorraldaja ülemveebel Andri Harkmann. „Võidupühale eelnevatele päevadel on Pärnus suurel hulgal suvesündmusi, aga samamoodi ootame rohkelt pealtvaatajaid paraadile, mis sel suvel tuleb taas üks meeleolukamaid ja üksuste rohkemaid.“

Ülemveebel Harkmann lisas, et võidupüha tähistamiselt ei puudu ka üllatused.

Lipuheiskamisele järgneb pärgade asetamine Vabadussõja mälestussambale ja võidutule ühendamine Alevi kalmistul kell üheksa hommikul ja kell kümme peetakse Eliisabeti kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Päeva tippsündmus, paraad Pärnu keskväljakul, algab kell 11.00 Vabariigi Presidendi saabumisega, kuid üksused hakkavad rivistuma juba pool tundi varem. Paraadil osaleb ligi tuhat riigikaitsjat nii Eestist kui välismaalt.

„Täna on meie vabariigi jaoks märgiliste sündmuste tähistamine olulisem kui kunagi varem, sest võit Võnnu lahingus tähendab, et Eesti vabadus oli saavutatav 106 aastat tagasi ja me oleme seda vabadust võimelised kaitsma ka täna,“ ütles võidupüha tseremooniate korraldaja nooremveebel Kaidi Jõesalu ja lisas, et kindlasti tasub osaleda juba varahommikusel lipuheiskamisel ja sellele järgneval mälestustseremoonial ning võidutule ühendamisel.

Vabariigi President annab paraadil Kaitseliidu liikmetele üle võidutule, mille nad viivad edasi oma kodumaakondadesse. Tänavused tuletoojad on Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu! vabatahtlikud kaasautorid, sest ajakirjal täitub sel aastal 100 aastat, mis teeb Kaitse Kodust ühe vanima seni ilmuva Eesti ajakirja. Võidutuli süüdatakse paraadipäeva hommikul, ühendades selle jaoks muinastule ja mälestustule.

Kaitseliit peab Pärnus võidupüha paraadi neljandat korda. Varasemalt on linn kaitseliitlasi võõrustanud 1995., 2001. ja 2012. aastal. Traditsiooniliselt rivistuvad üksused ümber Vaasa pargi ja möödamarss läheb Endla teatri eest suunaga Pikale tänavale.

„Vabariigi sünnipaigana on meil hea meel võõrustada nii olulist sündmust ja ma loodan, et nii Pärnu elanikele kui ka külaliste jaoks tuletab võidupüha tähistamine meelde, et me ei ole mitte ainut kuurortlinn, vaid siit sai alguse Eesti Vabariik,“ ütles Pärnu linnapea ja kaitseliitlane Romek Kosenkranius. „Alustame juba võidupüha hommikul tänuavaldamist neile, kes on seisnud ja seisavad Eesti vabaduse eest ja tähistame tänavu Pärnu suve algust tavapärasemast erilisemalt.“

Pärnus rivistuvad üles kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad Lääne maakaitseringkonnast. Liputoimkondadega osalevad paraadil Kaitseliidu kool, küberkaitseüksus ja valveteenistus. Pärnus marsivad ka partnerid politsei- ja piirivalveametist, vanglateenistusest ning päästeametist ja päästeliidust. Liitlasriikidest osalevad paraadil esindused Soomest, Leedust, Lätist, Taanist, Poolast, Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriikidest, Prantsusmaalt ja Rootsist. Kokku rohkem kui 930 inimest.

Marsiviise mängivad kokku kolm orkestrit – Pärnumaa maleva orkester, Tallinna maleva ja Jõgeva maleva ühendorkester ja sõjamuuseumi sõjaväeorkester. Lisaks saab paraadil näha ka Sakala maleva torupilliüksust.

Võidupüha paraadile järgneb kell 12:30 maakaitsepäev Vaasa pargis, kus saab näha nii Kaitseliidu, kaitseväe kui ka liitlasriikide tehnikat ja võitlejaid.