Loode-Eestis tegutseb nüüd üks Eesti suurimaid metsaühistuid

Läänemaa ja Põhja-Eesti metsaühistu ühinemise tulemusel loodud Loode-Eesti Metsaühistu on nüüd üks Eesti suurimaid – ühinemine võimaldab metsaomanikele pakkuda rohkem teenuseid ja paremat tuge metsamajandamisel.

Loode-Eesti Metsaühistu tegevjuht Rainer Laigu sõnul tekkis ühinemismõte otsesest vajadusest – suurema ja tugevamana suudetakse metsaomanikele igapäevastes metsamajandamise küsimustes olla paremad nõustajad ja tööde korraldajad. Ühinemine võimaldab liikmetele pakkuda soodsamaid tingimusi erinevate metsatööde korraldamisel, samuti kõrgemat puidutulu.

“Läänemaa ja Põhja-Eesti tööpiirkonnad asusid lähestikku, osalt isegi kattusid. Seetõttu on varemgi sisulist koostööd ette tulnud. Üle-eelmisel aastal hakkas veerema tänaseks teoks saanud mõte üheskoos edasi minna,” rääkis kahe metsaühistu ühinemist eest vedanud Laigu.

Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auni sõnul on tegu väärt arenguga Eesti erametsanduses. “Kahe lähestikku asuva metsaühistu ühinemine on väga loogiline samm. Mida tugevamad on metsaühistud, seda paremat teenust suudavad nad oma liikmetele pakkuda,” ütles Aun ja lisas, et selliseid arenguid on näha ka põhjanaabrite juures.

Metsaühistu on mittetulundusühinguna toimiv piirkondlikke ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsanduslikku nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid. Loode-Eesti Metsaühistusse kuulub poolteisttuhat metsaomanikku peamiselt Lääne-, Harju-, Järva ja Raplamaal, kelle valduses on ligikaudu 35 000 ha metsa. Ühistu kontorid asuvad Haapsalus ja Tallinnas.