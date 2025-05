Kuula artiklit, 2 minutit ja 12 sekundit 0:00 / 2:12

Vormsi Vallavalitsus annab teada

Vormsi, Rumpo küla, Epasta detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja arutelu

Epasta detailplaneeringu koostamine algatati Vormsi Vallavolikogu 14. märts 2025 otsusega nr 9.

Detailplaneeringuala asukoht on Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla Epasta katastriüksus (90701:001:0727). Planeeringuala pindala on 9686.0 m², planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga. Planeeringu materjalid on koostanud arhitektuuribüroo Argepo OÜ. Planeeritav ala jääb Väinamere hoiualale, mis on ühtlasi Natura 2000 linnu- ja loodusala.

Kehtiva üldplaneeringuga on alal vähendatud ehituskeeluvööndit ja selle laius on 130 meetrit veepiirist.

Planeeringule on koostatud keskkonnamõjude strateegilise hinnangu eelhinnang ja Natura eelhinnang, mille kohaselt ei ole planeeringu ellu viimisel kaasnev mõju sellise ulatusega, mis vajaks KSH või Natura täishindamist.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine: üksikelamu ja abihoonetega majapidamine koos vajalike kommunikatsioonide, tehnovõrkude ning ligipääsuteega.

Detailplaneeringu eelnõu eskiis on avalikul väljapanekul ajavahemikul 01.06.2025-30.06.2025. Avalik arutelu toimub 02.07.2025 kell 15.00 Hullos koolituskeskuses.

Materjalidega on võimalik tutvuda Vormsi Valla kodulehel https://vormsi.ee/valitsemine/planeeringud-ja-maakorraldus/detailplaneeringud/ ja Vallamajas Hullos.

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Arvamused saata kirjalikult e- posti aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt 30.06.2025