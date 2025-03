Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus Rehemäe tee 8, Herjava küla, Haapsalu linn

Kuula artiklit, 0 minutit ja 47 sekundit 0:00 / 0:47

Ajavahemikul 20.03.2025 – 03.04.2025 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimused, et täpsustada Rehe mü detailplaneeringuga määratud ehituslikke hoonestusala tingimusi Rehemäe tee 8, Herjava külas. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.