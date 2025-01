Läänemaa luhtunud suurprojektid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Läänemaal on ikka ja jälle esile kerkinud lennukaid projekte, mis pole ühel või teisel põhjusel edukad olnud. Mõni neist, nagu näiteks Haapsallu Euroopa taasterahastu toel raudtee ehitamine, on teoks saamisele päris lähedale jõudnud. Mõni teine on paraku maabunud suurprojektide surnuaeda.

Haapsalu raudtee

Haapsalut Tallinnaga ühendava raudtee taastamise võimalus muutus käegakatsutavaks 2017. aastal, mil Jüri Ratase valitsus otsustas ehitada valmis projekti esimese etapi, Riisipere ja Turba vahelise raudtee. See 7,72 miljonit eurot maksnud lõik avati 2019. aastal.

2022. aastal otsustas Kaja Kallase juhitud valitsus aga vahetult enne järgmise etapi, Turba-Risti lõigu ehitust raudtee taastamisest üldse loobuda. Tallinna halduskohus ei võtnud Haapsalu ja Lääne-Nigula omavalitsuste ühist kaebust menetlusse.

Praeguseks on kogu raudteetrass Turbast Rohukülani projekteeritud, aga selle ehitus on päevakorrast maas. Taristuminister Vladimir Svet rääkis mullu, et toetab Haapsalu raudtee taastamise mõtet, kuid raha selleks pole. Turbast Rohukülani vi