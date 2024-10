Aastast 2017 toetab riik omavalitsusi, et suuremal hulgal lastel oleks juurdepääs huvitegevusele ja huviharidusele, mitte seda, et huviharidus oleks kallim või elitaarsem. Aga just viimase loogika järgi hakkab Lääneranna vald riigi toetust välja jagama. Mida suurem on summa, mille huvikool lapsevanema käest küsib, seda suurema toetuse huvikool vallalt saab. Kuidas sel viisil pääseb rohkem lapsi huvihariduse ligi, on tehe, mis pole jõukohane igaühele.

