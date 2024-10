Eesti riigile kuuluva lennundusettevõttega on taas halvasti. Siiski, tihti võib halvas leiduda positiivset, pildis muid toone peale musta ja valge, kriisis peituda võimalus ja ebaõnnestumises mitu kasulikku õppetundi. Nii ka nüüd.

Alustagem sellest, et võrdleme end naabriga. Eesti on aastate jooksul pärast Estonian Airi pankrotti riigile kuuluvasse lennufirmasse Nordica investeerinud ligikaudu 80 miljonit eurot ja osa sellest rahast on ka veel alles.