Lääne-Eestisse ja saartele on oodata tormi

Lääne-, Hiiu-, Saare- ja Pärnumaale andis Eesti keskkonnaagentuur teise taseme hoiatuse.

Neis maakondades on oodata lõuna- ja edelatuult puhanguti 16, rannikualadel kuni 23 m/s. Reede õhtul võib edelatuul saavutada sisemaal puhanguti kiiruse kuni 20, rannikul kuni 25 m/s. Kohati on äikest ja tugevat sadu.

Ülejäänud Eestis kehtib esimese taseme hoiatus.

5 nõuannet elektrikatkestusteks

Otsi välja ja lae täis akupank

Tormid tabavad meid enamasti õhtutundidel või öösel – ajal mil inimesed tavaliselt päeva jooksul tühjaks saanud telefone uuesti täis laevad. Nii Elisa kui Päästeamet soovitavad inimestel hädaolukordadeks koju varuda akupank mobiilsete seadmete laadimiseks. Enne tormi tuleks üle vaadata, et ka nende akud oleks laetud. Mida suurem on pere, seda suurem või rohkem võiks akupankasid majapidamises olla. Juhul kui telefoni laadida pole võimalik, soovitame telefonist välja lülitada kõik ebavajalik ning kasutada nutiseadet ainult kõnesideks.

Lae telefoni autos

Kui kodus elektrit pole, siis üheks võimaluseks on laadida telefoni autos. Vanemate autode puhul on selleks vaja sigaretisüütajaga töötavat laadijat, kuid uuematel piisab kui haarad toast kaasa laadimiskaabli, mille saad autos USB-sisendisse panna. Lisaks sellele saab autos raadiouudistega end kursis hoida.

Proovi helistada õuest

Kui koduste seinte vahel kõne ei õnnestu, siis tasub helistada õuest. Teinekord võivad koduseinad peatada teatud sagedusel töötavate mobiilsidesageduste levi ja seetõttu ei pruugi telefon ühendust saada. Tormiga õues viibides tuleb aga hoolikalt jälgida enda ümbrust ja ohutust. Võimaluse korral võib autoga sõita ka lähimasse tõmbe- või külakeskusesse, kus on alati suurem tõenäosus mobiilsidevõrgu kättesaadavusele.

Saada SMS-sõnum

Kui on vaja lihtsalt lähedasi teavitada, et kõik on okei, võib saata ka SMS-sõnumi. Tehnoloogiliselt ei vaja SMS-sõnum nii palju võrguressurssi kui kõne ja kehvades levioludes võib see saajani jõuda isegi siis kui kõne ei õnnestunud. Lisaks on kõik saadetud SMS-sõnumid telefonides alati ooteseisundis kui võrguga ühendust ei saada ja seega saadab telefon esimesel võimalusel alati sõnumi ära.

Kui häirekeskusega ühendust ei saa, eemalda SIM-kaart

Ametlik soovitus on alati helistada nutitelefonilt hädaabinumbril 112 koos SIM-kaardiga, sest siis saab Häirekeskus ka sinu täpse asukoha teada. Elektrikatkestuse ajal võib aga juhtuda, et sinu teenusepakkuja levi pole kättesaadav. Kui telefonist eemaldada SIM-kaart siis on seadmel võimalik suhelda iga saadaval oleva võrguga, sõltumata sellest, kes sulle teenust pakub. Sama saab teha ka siis kui taaskäivitada telefon ning enne PIN-koodi sisestamist valida hädaabinumber.