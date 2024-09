Lääne Elu paberleht laupäeval, 28. septembril

Tööõnnetusi on Läänemaal vähe, aga paberid on korrast ära

Kuigi tööõnnetuste arvu poolest on Läänemaa töötamiseks üks ohutumaid maakondi, leidis tööinspektsioon Läänemaa 34 ettevõttest 30s tööohutuses vajakajäämisi. Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kristel Plangi pole nõus suhtumisega, et tööinspektsioon kiusab riskianalüüsi nõudes väikesi ettevõtteid. Tema sõnul on vaja, et ka väikesed ettevõtted mõtleksid läbi oma riskid – mis võib juhtuda ja kuidas riski vähendada.

Haapsalu noorte teater kadunud maad otsimas

Haapsalu noorte teatri lavastus „Ingerimaale“ jõudis lõpuks ka kodulinna, teenis mitu vaheaplausi ja pani publiku hinge kinni hoidma. Lood, mis kõlavad, laotavad vaataja ette 20. sajandi ingerisoomlaste saatuse: kuidas neid pillutasid Saksamaa, Venemaa ja Soome, nii et ikka ja jälle tuli minna lastel esimesse klassi, Eestis, Siberis, Soomes.

Piiskop emeritus Tiit Salumäe: olulised on leppimine, vabanemine ja hingerahu

Kolmekümne aasta eest EELK konsistooriumis töötanud kirikuõpetaja Tiit Salumäe määras toonane peapiiskop Jaan Kiivit toimkonda, mis hakkas korraldama Estonial hukkunute mälestamist. Mälestusmissa korraldamist merel peeti väga riskantseks. „Oli neid, kes ütlesid, et me ei tohi sinna lähedasi kaasa võtta. Et kui seda teeme, võivad nad oma kallitele püüda nii öelda järgi minna, kui laeva hukkumiskohale jõuame,“ meenutas piiskop.