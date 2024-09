Transpordiamet taastab teooriaeksamid eelmiste küsimustega 30. septembrist

Transpordiamet jätkab 30. septembrist teooriaeksameid eelmiste küsimustega, et taastada teenus ning võimaldada juhiloa taotlejatele teoorieksamit sooritada.

„Ma tahan rõhutada, et meie peamine eesmärk on nii teooria- kui ka sõidueksameid korraldades, et liiklusesse jõuaksid ohutult liiklevad sõidukijuhid,“ lausus Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Oleme analüüsinud, vaadanud ja kontrollinud üle küsimused, mis teooriaeksamil enim murekohti on tekitanud ja saime aru, et endiselt võib olla küsimusi, mis võivad olla juhiloa taotlejale liialt rasked.“

Järgmise sammuna teeb Transpordiamet teooriaküsimustele veel kord põhjaliku kontrolli, seejärel kaasame välised eksperdid tulemusi valideerima ning testime küsimusi ka testgruppidel.

Eesmärk on võtta uued küsimused peale kõiki ülalnimetatud tegevusi kasutusele hiljemalt aasta lõpuks. Uued küsimused lisame teooriaeksamile järk-järgult ning kindlasti teavitame sellest ka avalikkust, kui uued küsimused hakkavad lisanduma.

Viimati muudeti teooriaeksami küsimusi 2019. aastal ning tänaseks on need kasutuses olnud juba viis aastat. „Selle aja jooksul on muutunud liikluskeskkond ja -reeglid, mistõttu tekkis vajadus koostada uued küsimused. Lisaks sellele soovisime saada ka enam kategooria põhiseid küsimusi,” selgitas Sauk.

Lisaks eelnevale on varasemalt Transpordiametile ette heidetud, et üks teooriaeksami koostaja on saanud turumonopoli. Uus hange andis laiemale ringile võimaluse osaleda küsimuste koostamisel.

Transpordiamet korraldas 2023. aastal hanke uute teooriaeksami küsimuste saamiseks ning kutse pakkumuses osalemiseks said kõik sellel hetkel tegevusluba omavad autokoolid koos teadmisega, et edukaks tunnistatakse kuni kolm pakkumust, mis vastavad hanke tingimustele ja saavad hindamisel enim väärtuspunkte. Hankes osales 11 pakkujat.

Hanke võitsid PhD Juri Ess (pakkumuse summa 0 eurot), OÜ Teooria (pakkumuse summa 0 eurot), Vitali Nester (pakkumuse summa 890 eurot). Kuivõrd hanke tulemusena saadud küsimuste visuaalid olid mõnevõrra erinevad, siis kuulutasime välja uue hanke visuaalide ühtlustamiseks. Siinkohal on oluline markeerida, et visuaalide hanke tulemusena saime ühtse disainiga visuaalid, kuid liiklussituatsioone koos nende detailidega teise hanke raames ei muudetud. Visuaalide ühtlustamisele kulus 18 600 eurot.

Uued küsimused said kasutusele võetud rasketehnika teooriaeksamitel 12. septembril ja B-kategooria teooriaeksamitel 19. septembril.

Kõik, kes on uute küsimuste järgi teooriaeksami sooritanud ning selles ebaõnnestusid, saavad riigilõivuvabalt korduseksami teha. Kõikidele puudutatud klientidele edastame sellekohase personaalse teavituse.