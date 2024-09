Vigased liiklustestid jätavad kaitseväe autojuhtideta

Autokoolide liit on seisukohal, et transpordiameti saamatus teooriaeksami koostamisel viis kaoseni. Autokoolid nõuavad eksamivaldkonna ametnike tagasiastumist.

Viimase kahe nädala jooksul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused 6–7 korda alla tavalise taseme. „See on meeletu hälve, see on probleem,” ütles Haapsalu kolledži liiklusohutuse õpetaja Tarmo Vanamõisa Lääne Elule.

Massiline liikluse teooriaeksamil põrumine võib ohtu seada ka Eesti kaitsevõime. „Mitusada sõdurit on täna graafikust maas, mis tähendab seda, et õppeprotsess venib, aga neil tulevad juba uued ülesanded, uued õppused peale. Aga kuidas sa lähed õppusele, kui sul ei ole veokijuhti?” arutles Vanamõisa.