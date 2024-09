Transpordiamet peatab küsimuste kontrollimiseks juhtide teooriaeksamid

Transpordiamet peatab neljapäeval ja reedel sõidukijuhi teooriaeksamid, et kõik uued eksami küsimused veel kord põhjalikult üle kontrollida.

„Oleme tänaseks taaskord üle vaadanud ligi 400 küsimust ning saime aru, et 5 protsenti neist võisid olla mitmeti mõistetavad või keeruliselt sõnastatud,“ ütles transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse. „Saadud tagasiside on meie jaoks oluline ja me arvestame seda ning seetõttu teeme veel kord põhjaliku kontrolli küsimustele.“

Jesse lisas, et selleks ajaks kuni põhjalik kontroll on tehtud, peatatakse kaheks päevaks teooriaeksamid. Teooriaeksamite sooritamine taastatakse 30. septembril. Ara jäänud teooriaeksamite klientidele saadetakse personaalne teavitus.

Transpordiamet sai hanke tulemusena 1200 teooriaeksami küsimust koos vastuste variantidega, mille koostasid valdkonna eksperdid. Hankega saadud küsimuste eelkontrollis eemaldati kohe ligi 100 küsimust, tänaseks on transpordiamet eemaldanud veel ligi 20 küsimust.