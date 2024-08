Galerii: Haapsalu raudteejaamas oli maitsete pillerkaar

Gurmeeturg_Kaire (1) Foto Kaire Reiljan Gurmeeturg_Kaire (4) Foto Kaire Reiljan Gurmeeturg_Kaire (7) Foto Kaire Reiljan image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Esimese väikese tähtpäevani jõudnud Läänemaa gurmeerturg tõi laupäeval Haapsalu raudteejaama ligi 60 toidutootjat nii Läänemaalt kui ka kaugemalt.

Raudteejaama perroonile üles seatud lettide rida oli pikem kui eelmistel aastatel ja lai oli ka laudadelt vastu vaatavate toodete valik. Oli nii tavapäraseid aiasaadusi, mis just sügise alguseks valmis saanud, kuni küpsetiste, hoidiste, maitsesegude, õlle ja kangemate napsudeni välja.

Gurmeeturu ühe korraldaja Kodukant Läänemaa juhi Liis Moor meenutas, et kui gurmeeturg viis aastat tagasi Haapsalu vanalinnas alguse sai, oli see pigem pisike Läänemaa tootjate turg. „Täna on sellest saanud Lääne-eesti kõige suurem kohaliku toidu festival,” ütles Moor.

Tänavusele gurmeeturule lisas pidulikkust seegi, et tegemist oli Eesti toidu kuu avaüritusega ja sel puhul oli läänlasi tervitama tulnud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Madis Pärtel, kes lindi lõikamise asemel lõikas lahti hoopis Haapsalu kutsehariduskeskuse pagariõpilaste küpsetatud karaski