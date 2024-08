Sušibaar vahetab omanikku

Teisipäeval sai Haapsalus Posti tänaval tegutsev sušibaar ToGo Sushi uued omanikud – sušikohta hakkasid pidama Kerli Tael ja Keidy Pihelgas.

„Arvan, et sattusime õigel ajal õigesse kohta, et „uppuv laev” päästa,” ütles just koha omandanud Tael. See, et ToGo Sushi on viimasel saanud kriitikat, naisi ei hirmutanud.