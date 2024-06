Juhtkiri: tahtsime parimat

src="https://online.le.ee/wp-content/uploads/2024/01/Laane-Elu-35.jpg" alt="" width="768" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-417340" />

Kolm aastat tagasi said Lihula muuseum ja Lääneranna vald Norra fondist raha, et korda teha Lihula mõisa juures asuv viinaait. Sinna pidid tulema restaureerimise infokeskus ja käsitöökojad, kus huviliste pilgu all tegutseksid keraamikud ja sepp, olemas oleks ka puutöökoda. Sellisesse infokeskusesse, kus koos mitmeid oma eriala spetsialiste, võiksid siis tulla Lihula ja miks mitte ka ümbruskonna inimesed, vana uks, aken või mõni muu detail kaenlas, et nende kordategemiseks asjatundjatelt nõu küsida või nende näpunäidete järgi asi ise korda teha.

Idee oli ilus, sest ega terves Lääne-Eestiski restaureerimisnõu just kamaluga jagata.