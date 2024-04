Idakiriku sakraalmuusika pärlid

Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel.

Pühapäev 28.aprill kell 18.00 Haapsalu Maria-Magdaleena kirikus

Tunnustatud ansambli esituses kõlavad kaunid varajase kiriku ning kreeka, süüria, palvelaulud, samuti eesti heliloojate õigeusu muusika. Enamik kavas esindatud vaimulikest teostest saab väga harva kontsertettekandel kuulata.

Kriitikute poolt kiidetud

Professionaalsetest muusikutest koosnev ansambel Orthodox Singers on loodud Valeri Petrovi poolt aastal 1989. Tegemist on Eesti üheks parimaks professionaalseks kooriansambliks tunnustatud muusikuterühmaga, mille repertuaaris on nii varajasi kui ka nüüdisaegsemaid õigeusu kirikulaule. Lisaks tuntud välismaisetele heliloojatele on ansambli repertuaaris ka Eesti tuntud heliloojate Arvo Pärt, Cyrillus Kreek, Veljo Tormise muusikateoseid. Ansambli repertuar täieneb pidevalt uute teostega.

Orthodox Singers muusikud valdavad meisterlikult erinevatele ajastutele omaseid väljendusvahendeid: ansambli esinemismaneeri iseloomustavad täielik süvenemine pühakirja igasse sõnasse, laitmatu hääletehnika, täpselt läbi mõeldud dünaamiline kava ning erakordne stiilitunnetus.

Kriitikud on korduvalt esile tõstnud ansambli lausa üleloomulikku oskust säilitada esitamise käigus teose vormiühtsus, saavutades samal ajal võrratult dünaamilise piano, mida kirjeldab kõige paremini väljend ”heli sulab ära”.

Orthodox Singers on korduvalt esinenud nii Venemaal, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Belgias, Iirimaal, Liibanonis, Ungaris ning Poolas.