Kohalikud omavalitsused korraldavad koolielu ümber, sulgevad või liidavad efektiivsuse nimel koole.

Eesti korraldab oma koolielu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi, kuhu on sisse kirjutatud kaasava hariduse printsiip. Koolielu ümberkorraldamise põhjendustes kõlab sageli lause, et kokkuhoid polegi nii tähtis, parandame kvaliteeti. Ometi on tõsi, et kooli pidamine on kallis.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!