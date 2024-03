Seitsme maa ja mere taga: sinine päästeingel

Kuna Brae hotellis me tuba veel kätte ei saanud, otsustasime lähema ümbrusega tutvust teha. Plaan oli minna mere äärde, aga pääs sinna oli aedadega takistatud ja teerajad, mis tundusid mere viivat äärde, lõppesid hoopis kellegi õues. Võtsime suuna kohalikku Coopi poodi, lootuses leida sealt postkast, kust Sirts saaks kaardid teedele panna. Punane postkast tõesti poe ukse lähedal seisis. Avastanud, et poe ümber levib tasuta internet, kasutasime seda bussigraafikute uurimiseks, et plaane teha. Ilmselt võisime kohalike silmis kummalised näida, kui poe välisseina vastu toetudes netis surfasime.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!