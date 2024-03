Sellel hooajal keerab Rakvere Teater bussirattad veel kahel korral Läänemaa poole. 

13. märtsil kell 19 pakume Haapsalu Kultuurikeskuses vaatamiseks Margo Tederi uuslavastust “ESIMENE ARMASTUS ON REVOLUTSIOON”.

Foto: Kalev Lilleorg

Liikidevahelisi piire ületav armastuslugu jutustab noore inimese eneseotsingutest, mis käivitab revolutsiooni nii tegelaste sees kui nende ümber. Vanemate õpetussõnad tekitavad protesti, ohte trotsides kombatakse piire, rikutakse reegleid ja tajutakse ülekohut. Mida rohkem millegi vastu võidelda, seda vastupandamatuks see aga muutub.

Lavastaja Margo Teder on öelnud: “Armastus on see, mis julgustab. Kõik algab ikka perekonnast. See, mida noored otsivad, on tähelepanu. Mida ei saada kodust, otsitakse mujalt. Kui eemalt leitakse midagi – kas leitakse armastus või leitakse iseennast –, see on noore inimese jaoks kõige olulisem.”

Soovitame lavastust alates 14. eluaastast.

Lisalugemist lavastuse kohta ja õppematerjalid enne ja/või pärast etendust koolitunnis käsitlemiseks leiab SIIT.

Osades Margus Grosnõi, Jaune Kimmel, Märten Matsu, Tiina Mälberg, Rainer Elhi, Loviise Kapper (külalisena)

Urmas Lennuki lavastus „NIPERNAADITALV” esmaspäeval, 8. aprillil kell 19 Haapsalu Kultuurikeskuses.

Foto: Helen Solovjev

Aprillis jõuab Nipernaadi oma rännuteel Haapsalusse. Ello, Kati, Inriid, Katariina Jee ja Maret Vaa on Nipernaadit oodanud. Nüüd tulebki mees, et küsida – kas kõik see, mida ta lahkelt kinkis, muutis nende maailma rikkamaks?

„Nipernaaditalv” vaatab elule tagasi, et leida sealt pääsemist või vähemalt küpseks saamist. Kuhu on minna mehel, kes on elu läbi armastanud? Armastanud nõnda, et pole kohkunud ka valetamast? Tänapäeva armukelmidest eristab Toomas Nipernaadit tõsiasi, et ta ei kasutanud kunagi kedagi oma huvides ära. Enda arvates püüdis ta iga sekkumisega maailma paremaks teha. Kuid mis jääb järele, kui ollakse hinged täis luisanud unistusi – kas lunastus või süütunne?

Osades Hannes Kaljujärv (külalisena), Madis Mäeorg, Liisa Aibel, Natali Väli (külalisena), Silja Miks ja Helgi Annast.

Kohtumiseni teatris!