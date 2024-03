Juhtkiri: oma stipendium

Läinud laupäeval anti Uuemõisa lossi valges saalis kuuendat korda üle Andres Ammase fondi stipendiumid. Peastipendiumi sai sel aastal kunstiõpetaja Karel Rahu, kellest on tänases lehes ka pikem lugu. Varem on stipendiaadid olnud Anti Nöör, Krista Kumberg, Marko Valker, Kai Tarmula ja Kalle Lõuna. Kõik need nimed peaksid paljudele kultuuri- ja haridusmaastikul tegutsevatele läänlastele tuttavad olema. Et stipendiumi saajad on tegevad just kultuuri- või haridusvaldkonnas, oli stipendiumi mõtte algataja Anneli Ammase soov.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!