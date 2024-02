Herilased pidid kodus vastu võtma kaotuse

Reede õhtul Haapsalu Wiedemanni spordihoones peetud kodumängus TalTech/Fensteriga pidid Haapsalu Herilased vastu võtma kaotuse 72:77.

Nagu eelmiseski mängus, suutsid Herilased viimastel minutitel oma eduseisu maha mängida. Veel neli minutit ette lõppu juhtisid Herilased viie punktiga 67:62.

Haapsallaste resultatiivseim oli Marcus Lenk, kes viskas 29 punkti.

Haapsallu Herilastel on nüüd turniiritabelis 8 võitu ja 8 kaotust. Järgmisena kohtuvad nad 21. veebruaril Keilas sealse korvpallikooli meeskonnaga. Järgmine kodumäng on 1. märtsil ja siis on vastaseks KK Viimsi III