LOETUIMAD LOOD 2023: Kastani tänaval neli tundi kestnud politseioperatsioon lõppes mehe allaandmisega

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 2. oktoobril ilmunud lugu „Kastani tänaval neli tundi kestnud politseioperatsioon lõppes mehe allaandmisega”.

Politsei reageeris täna kella 11.10 ajal suurte jõududega teatele, et Haapsalus Kastani tänaval on korteris agressiivne ja joobes mees, kellel on relv ja lõhkekeha.

Politsei pressiesindja Kristi Raidla sõnul pidas politsei mehe kella 15.20 ajal kinni. Ala on siiski endiselt piiratud ja demineerijad kontrollivad korterit.

Politsei lahendas sündmust suurte jõududega. Kohal olid nii politsei, kiirabi, päästeamet kui ka demineerimiskoerad, politsei sõnul olid kaasatud kõik ressursid.

Politsei palus vältida liikumist antud piirkonnas ning majaelanikel jääda oma korteritesse ja lukustada uks. Kastani ja Tamme tänaval oli liikumine piiratud, sõiduteede otstesse on pandud lindid ja kõik lähemale tulijad saadeti tagasi. Suurimad jõud olid Kastani mänguväljaku juures. Piirded olid Tamme 22A taga, hoolekandekeskuse juures ja muusikakooli juures.

Kella kahe ajal ei saanud veel piirkonna elanikud koju. Kui üks elanik päästja käest küsis, millal ta koju pääseb, sai ta vastuseks: „Ei oska öelda.” Hiljem istus sama naine oma autos ja jälgis pisarsilmil sündmuspaika.

„Tahtsin just lastega mänguväljakule minna, aga vist ei saa,” rääkis samal ajal sündmuskohal olnud teine naine.

Sündmuskohal viibinud Lääne Elu ajakirjaniku Urmas Lauri sõnul tegeles kella veerand nelja ajal politsei enamjaolt piiratud alale siseneda soovijatega. Inimesed püüavad koju pääseda ka metsa kaudu, kuid ka sealt ajab politsei neid eemale. Naabrite sõnul on mehega ennegi probleeme olnud.

Päästeamet keelas esmaspäevaks ära ka muusikakooli tunnid. „Päästeamet ütles, et maja tuleb tühjaks teha, täna tunde ei toimu,” ütles muusikakooli direktor Jaak Vasar. Tema sõnul oli sulgemise põhjuseks pommiähvardus lähedal asuvates majades.

Muusikakooli uks on Vasara sõnul lukus ja neile õpilastele, kes siiski kooli tulevad, on ustel sildid, et päästeameti korraldusel on maja lukus.