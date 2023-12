Jalgpalliliit tunnustas läänlasi

Eesti jalgpalli hooaja lõpetamise galal „Eesti jalgpall tänab” tunnustasid Eesti jalgpalli liit ja Eesti olümpiakomitee tänukirja ja rinnamärgiga teiste seas ka kolme Läänemaa jalgpallitegelast: Aavo Tomingat, Enn Kerget ja Jaanus Getreud. Kõik kolm teenisid tunnustuse suure panuse eest kogu Eesti taasiseseisvumisajal Eesti jalgpalli arendamise heaks tehtud töö eest.

Kõik kolm alustasid Läänemaal jalgpallivao kündmist 1990. aastatel. Tomingas on olnud edukas noortetreener, kelle käe alt on sirgunud mitmed Eesti noorte ja täiskasvanute koondiste mängijaid. Viimastel aastatel on ta juhendanud ka Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskonda.

Kerge on tegutsenud Taeblas, mis oli aastaid Läänemaa jalgpalli võistluste toimumispaik. Tema eestvedamisel on toimunud ka Läänemaa meistrivõistlused nii sees kui ka väljas.

Getreu jalgpallitöö algas Virtsus, kui ta alustas 25 aastat tagasi kohalike koolipoistega mängimist ka Eesti noorte meistrivõistlustel. Tema loodud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treenib kogu selle piirkonna noori, kellest paljud on jõudnud Eesti noortekoondistesse ja Premium liiga klubidesse.