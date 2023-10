Öökülmad on kohal! Ekspert annab nõu: kuidas auto talveks valmis panna? 

Oktoober tõi endaga kaasa esimesed öökülmad ning autoomanikud peavad hakkama mõtlema talverehvide paigaldamisele. Kuid lisaks õigele rehvivalikule, on enne talve tulekut tähelepanu pöörata ka oma sõiduki korrashoiule. Ekspert annab nõu, kuidas oma auto töökindlust vastu talve kontrollida.

„Auto õige ettevalmistus annab vastu talve autoomanikele vajaliku kindlustunde ning pimedus, halvad teeolud ja krõbedad temperatuurid ei tekita enam pikemate sõitude eel ebakindlust,” tõdes Circle K Eesti mootorikütuste ja autopesu kategooriajuht Jan Osa. Talvised teeolud võivad olla küllaltki ettearvamatud ja nõuda autojuhilt erilist tähelepanu – seetõttu on oluline tagada, et sõiduk oleks talvisteks väljakutseteks valmis – nii säilib sõidurõõm ning on tagatud ka kõikide liiklejate turvalisus.

Lase spetsialistil auto üle vaadata

Et talvele kindlama tundega vastu sõita, võiks auto talvisel ettevalmistusel alustada tehnilise seisukorra hindamisega. Siinkohal peaks usaldama spetsialisti, kes suudab avastada ka selliseid probleeme või kulumisjälgi, mis tavalisele autoomanikule märkamatuks jääda võivad.

Oma neljarattalise pereliikme tervise eest tuleb sarnaselt inimestele samuti hoolt kanda ning seetõttu tuleks auto viia aeg-ajalt hooldusesse. Regulaarne hooldus hoiab ära suuremad probleemid ning tagab auto püsiva korrasoleku. “Enne talve tuleks kindlasti spetsialisti juures üle kontrollida auto tuled, kojamehed, salongisoojendus, ventilatsioonisüsteem, uksetihendid ja aku. Samuti ei tasu rehvivahetust liiga pikalt edasi lükata – lamellrehvid võib autole alla panna juba sügisel,” tõi Osa välja kontrollimist vajavad autoosad.

Auto iluprotseduurid võivad osutuda ka tehniliselt oluliseks

Ehkki autopesu või kere hooldus võivad tunduda iluprotseduuridena, on need tegelikult tähtsad faktorid ka auto tehnilise seisukorra vaates. Kuigi keskmine autoomanik käib harjumuspäraselt autot pesemas vaid paar korda aastas, soovitab autopesu ekspert auto korrashoiu tagamiseks põhjalikumat lähenemist – autot tuleks puhastada vähemalt korra kuus.

Circle K mootorikütuste ja autopesu kategooriajuht Jan Osa selgitab, et sügistalvisest porist, linnatolmust ja soolast tekkinud mustus ei mõjuta mitte ainult sõiduki välimust, vaid võib ajapikku tekitada ka roostet ning isegi kahjustada kriitilise tähtsusega osi. “Kui mustus jääb sõidukile pikemaks ajaks, võib see hõlbustada korrosiooni teket, seda eriti talvel soolatud teedel sõites. Seetõttu on regulaarne pesu ja vahatamine olulised, et kaitsta autot karmide ilmastikutingimuste eest ning hoida ära kulukaid remonte,” rõhutas Osa.

Lisaks tavapärasele pesule võiks sügisel teha autole ka püsivahapesu, et kõikvõimalikud pahalased, nagu tolm, kahjulikud kemikaalid ja rooste, ei saaks auto kere kahjustada. See lisakiht kaitseb auto värvi ja kere ning hoiab selle pikemat aega uue ja puhta välimusega. Püsivahapesu tasub vaadata kui olulist investeeringut oma auto korrashoiuks ja remondikulude vähendamiseks.

Tunne oma auto mootorit ja vali õige kütus

Diiselautode puhul on talvel mitu olulist asjaolu, mida erilise hoolekusega jälgida tuleks. Näiteks peaks juba esimeste öökülmade ajal ettenägematuste vältimiseks paagis olema külmakindel diislikütus. “Miinuskraadidega tekivad mittesobiva külmakindlusega diislikütusesse parafiinikristallid, mis ummistavad kütusefiltri ja takistavad kütuse voolamist ning seetõttu ei saa auto käivituda.

Kui see juhtub, siis võib osutuda vajalikuks auto treileriga sooja kohta viimine, et muuta kütus vedelamaks. Ka peale soojendamist ei pruugi auto alati käivituda ning sel juhul tuleb kütus paagis välja vahetada ja asendada kvaliteetse talvise diislikütusega, mis tagab auto sujuva käivitumise ka madalate temperatuuridega,” selgitas mootorikütuste ja autopesu kategooriajuht.