Läänemaal on elektrita üle 3000 majapidamise, Haapsalu linna spordibaasid pakub vajadusel majutust (täiendatud kl 21.54)

Laupäeval möllanud torm on jätnud mitmed Läänemaa piirkonnad elektrita, langetanud ohtralt puid ja kergitanud merevee taseme kõrgele. Ilmateenistus ennustab, tormi jätkumist veel laupäeva ööks vastu pühapäeva.

Laupäeval kella 18st on elektrita kogu Vormsi saar. „Vaadates kui palju puid on maas, siis ilmselt läheb [elektri taastamisega] aega,” ütles Vormsi volikogu esimees Jaak Kaabel.

Vormsi vallavalitsus teatas oma Facebooki lehel, et saare elektrikatkestus on tingitud rikkest mandril ja ühenduse taastamiseks vajalikke töid pole võimalik teha enne hommikut.

Elektrita on ka Herjava piirkond. Haapsalu linnavalitsus andis oma Facebooki lehel teada, et seal ja veel mõnes piirkonnas on võimalus, et elektriühendus taastub alles pühapäeva õhtul. „Inimesed töötavad oma võimete piiril ja püüavad teha kõik, et elektriühendused võimalikult kiiresti taastada,” kirjutas Haapsalu linn oma lehel.

Linnavalitsus annab tead, et kui kellelgi on elektrikatkestuse tõttu probleem öömajaga, siis Haapsalu linna spordibaaside hostel majutab neid, kellel elektrikatkestuse tõttu pole võimalik koju jääda.

Läänemaa maapiirkondades on Haapsalu Veevärk viinud generaatoreid, et korrusmajad tunni-pooleteise jooksul saaksid vett varuda.

Elektrikatkestus häiris õhtul ka Rohuküla sadamakassade tööd, kuigi tormi tõttu on katkenud ka parvalaevaühendus nii Vormsi kui ka Hiiumaaga.

Üle Eesti on päästjad alates eile õhtust tulnud üle 600 korra sõita likvideerima tormituultest tingitud ohte. Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi haarab tugev torm kogu Eestit, puhanguti on tuule kiirus kuni 33 meetrit sekundis. Tormituul ja kõrged lained häirivad praami- ja laevaliiklust, merevee tase on tavapärasest kõrgem, kuid ohtlikult tõusnud ei ole. Elektrita on jäänud üle 39 tuhande majapidamise.

Kõige rohkem sündmusi on siiani olnud Lääne regioonis (220) ning Põhja regioonis (190). Lõuna regioonis on registreeritud siiani 113 sündmust ning Ida regioonis 89. Enamasti on tegemist sõiduteedele või elektriliinidele kukkunud puudega. Vabariigi vastutava Meelis Mesi hinnangul ei ole nii pikaajalist ja tervet Eestit hõlmanud tormituult mitmekümne aasta jooksul ette tulnud. „Hetkel on kõik Põhja regiooni päästeressurss hõivatud tormikahjude likvideerimisega ning seetõttu võib teistele sündmustele reageerimise aeg veidi pikeneda, kuid abita ei jää keegi,“ kinnitas Mesi.

Tormituulte vaibumist täna õhtuks veel näha ei ole. Keskkonnaagentuuri ilmateenistus prognoosib ka täna ööseks tugevaid tuuli. „Palume inimestel püsida kodus ja mitte teedele liikuma minna. Kui on tõepoolest hädavajalik liigelda, siis tasub olla ettevaatlik, kuna teedele võivad olla langenud puud,“ paneb vabariigi vastutav inimestele südamele.

Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab Päästeamet elanikel t ormi ajal:

Püsida siseruumides

Vältida autosõitu. Kui sõit on vältimatu, valida sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega

Hoida eemale maha langenud elektriliinidest ning teavitada neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343

Võimalusel vältida ahju kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata ja suitsu tuppa puhuda

Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis: