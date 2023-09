Galerii: Risti poest avastati ajakapsel

Risti poe rekonstrueerimisel tuli seinast välja omapärane nn kaks ühes ajakapsel, sest sõjaaegsesse mürsukesta oli paigutatud nii 1929. aasta ajakapsli dokumente kui ka sinna 1953. aastal lisatud materjali.

Mullu hakkas Haapsalu tarbijate ühistu laiendama Risti poodi ja selleks tuli muuta ka kandeseinte asukohti. Ajakapsel tuli välja, kui asuti lõhkuma 85 cm paksust seina.

Ajakapsli sisust tehti ärakirjad, selle sisu digiteeris ka Läänemaa muuseum. Kapslis on ligemale 100 aasta vanuseid ajalehti ja ajaloolisi kirju mälestuseks praegustele ja tulevastele põlvedele. Praegu on ajakapsli sisu Risti poe külastajaile uudistamiseks seinale kinnitatud valgustatud vitriini välja pandud.

Ajakapslis on üksipulgi kirjas ka praeguse poemaja ajalugu. Kunagi ehitati see hobupostijaama talliks. Hiljem tegutses majas Risti Ühispank. 1929. aastal ostis Risti ehitusühing pangalt maja ära, tehingu kokkuleppe tekst pandi ka ajakapslisse. Lepiti kokku, et pank jääb maja teisele korrusele rentnikuks, esimene korrus ehitatakse kaupluseruumideks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!