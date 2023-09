Katarine Rosalie: epistel Keskerakonna esimehe valimisest ja Universumi ettekuulutusest

Kallis rahvas, jälle on üks ootamatus tabanud meie väikest Eestimaad ja me kõik seisame otsekui välgust rabatuna, suud ammuli. Kes meist oleks võinud uneski näha, et Keskerakonda seni vedanud Ratas selle vankri alt rebitakse ja asendatakse Tallinna linnapea Mihhailiga, kelle teine nimi on Kõlvart? Ning et see teadagi head ei ennusta.

Nimi, mu armas rahvas, on inimese juures väga oluline enne. Pangem tähele inimese nime! Ratas võib olla reetur, aga tema nimi tähendab, et ta viib edasi. Ta veereb! Kuid Kõlvart? Ma hoiatan sind, mu armas rahvas – olge valmis nüüd endalt küsima, kas kõlbab või ei kõlba.

