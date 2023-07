Hosby külavanem osaleb Kogukonna hinge konkursil

Hosby külavanem Liina Jutt osaleb Maalehe konkursil Kogukonna hing. Konkursi võitjat tunnustatakse kui Eesti kõige silmapaistvamalt maaelu edendanud inimest ning tema auks korraldatakse kodukülas simman.

„No ikka oli üllatus,” ütles Jutt, kes on üks kümnest nomineeritud kandidaadist. Juti sõnul on juba nominatsioon omaette tasu ja preemia maaelu edendamise eest. Vormsi näol on külavanema sõnul tegemist erilise paigaga, mis on liiga kaua varjus seisnud. Jutt iseloomustas Vormsit kui avastamata saart.

