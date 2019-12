Vormsi vallutavad päkapikud

Laupäeval, 21. detsembril hakkavad Vormsil toimetama väikesed mehikesed, kes muudavad saare päkapikusaareks. Esimesi laulvaid ja pilli mängivaid päkapikke kohtab Vormsile sõitja juba kl 10.15 Rohukülast väljuval parvlaeval. Saare keskuses Hullos on aga tegemisi terveks päevaks – kohal on jõuluvana, saab aidata kuuske ehtida, jõulusoove kuusele riputada ja päkapikumaa albumisse luuletusi kirjutada. Käimas on ka päkapikulaat, kus jõulukinke ja head-paremat suhu pistmiseks soetada, kohal on loomad ja päeva lõpetab päkapikudisko.

