Minister Kristina Kallas: ministeerium on valmis kaasuma väikekoolide sulgemise kohtumenetlustesse

Halduskohus võib arvamuse andmiseks kaasata menetlusse haldusorgani, kes teeb järelevalvet või kelle ülesandeid vaidlus puudutab või kelle arvamus võib muul põhjusel aidata kaasa asja lahendamisele. Haridus- ja teadusministeerium teostab koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle järelevalvet, eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

„Koolivõrgu kujundamisel on esmatähtis, et otsused põhineksid oluliste asjaolude põhjalikul analüüsil ning osapoolte kaasamisel. Otsuse ainsaks aluseks ei peaks olema üksnes kulutõhusus ja kulud konkreetse kooli ülalpidamiseks, vaid ka peredele ja piirkonnale laiemalt kooli sulgemisega kaasnevate mõjudega arvestamine,“ märkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. „Seetõttu oleme valmis kaasuma väikekoolide sulgemise kohtumenetlustesse, et tagada hea hariduse kättesaadavus üle Eesti.“

Minister paneb kooli pidajatele ehk kohalikele omavalitustele südamele, et juba 2021. aastast kehtib ministeeriumi ja omavalitusliitude kokkulepe juhendmaterjali kujul, mida koolipidajad peaksid lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule koolide ümberkorraldamisel ja sulgemisel tegema.