Juhtkiri: eesmärk peaks olema

Põhikooli matemaatika riigieksami tulemused olid kasinad. Pääsküla kooli üheksandikest põrusid pooled, lastevanemad olid šokeeritud, süüdistati õpetajat, kuni sai selgeks, et ka mujal on kehvasti. Läänemaal kukkus läbi iga viies laps, mõnes koolis oli põrujaid rohkem kui neid, kes tegid eksami ära.

Mis siis lahti on? Ühest küljest ei midagi. Mullu ei olnud vanemad šokeeritud, et laps kukkus läbi, sest lävendit ei olnud – igaüks lõpetas 9. klassi igal juhul, ükskõik kui kesiste tulemustega. Tänavu kehtestas ministeerium 50 protsendi nõude. Kui õpilane saab alla poole punkte, siis on ta läbi kukkunud ja peab tegema järeleksami. Kui lävend kehtinuks ka mullu, olnud läbi kukkujaid, vähemalt Läänemaal, rohkem kui tänavu.

