Kultuuri koda peab Haapsalus konverentsi

Fotod: Malle-Liisa Raigla

Täna peab Kultuuri koda Haapsalu kultuurikeskuses aastakonverentsi, „Muutunud kogukondlikud kultuurimaastikud”.

Konverentsil keskendutakse kultuuriruumi jätkusuutlikkuse hoidmisele ja arendamisele. Fookuses on kultuurielu keskuste – rahvamajade, muuseumide, huvi- ja väikekoolide ning loomeettevõtjate kestlik areng. Päeva juhi Pille Lille sõnul vajab kogukondlik ja ökoloogiline eluviis muutunud pandeemiajärgsel kriiside ajal teadlikku ja lahenduste leidmist.

Konverentsi alustas Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino, kelle sõnul on kultuuriline identiteet olnud Eestis pikka aega kriisis, kuid seda pole teadvustatud. See on olnud nii inimeste sees kui ka ühiskonnas laiemat.

Konverents jätkub väikekoolide võimalustest ellu jääda. Sel teemal on konverentsil rääkimas Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ja Unipiha algkooli direktor Eha Jakobson.

Seejärel tuleb konverentsil juttu väikerahvaste, ja -saarte kultuuri kestma jäämisest ja kogukondadest kui kultuuri hoidjatest. Päeva lõpetab poliitikute arutelu.

Enne viimast osa kuulutab koda välja möödunud aasta kultuuriteo nominendid. Peaauhinna nominent on Rasmus Puur Veljo Tormise töö jätkajana, Hiiumaa kontserdisari „Kassari Klassika”, Alo Põldmäe ja Vahur Kivistiku Klaverimuuseumi püsinäitus ning Dante Alighieri „Jumaliku komöödia“ täistõlke ilmumine eesti keeles.

Peeter Alliku nimelise kunstiauhinna nominentideks on maalikunstnik Hando Tamm, vitraažikunstnik Dolores Hoffmann ja mari rahvusest kunstnik ja kunstiõpetaja Zhanna Toht. Tuleviku tegija auhinna nominentideks on baleriin Sandra Iva, flöödimängija Minna Emilia Vürts ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Kultuuriõhtute algataja Kätlin Kits.