Matsalu filmifestival loobus koolisulgejate toetusrahast

Matsalu loodusfilmide festivali korraldajad jätavad sõlmimata lepingu, millega Lääneranna vallavalitsus oleks festivali toetanud 7000 euroga.

Matsalu loodusfilmide festivali juhatuse liige, looduskaitsja ja Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman teatas avalikus kirjas Lääneranna vallavalitsusele, et ei ole valmis valla keerukas rahalises ja sotsiaalses olukorras sõlmima 2023. aasta tegevustoetuse lepingut. „Matsalu loodusfilmifestival on loodud võimestama Matsalu rahvuspargi eripära ja kultuuripärandit. Meie ühing töötab suuresti tänu kohalikule ja üle-eestilisele vabatahtlikult tehtud tööle ning meie jaoks on oluline, et inimeste panus kohalikul tasandil oleks väärtustatud,“ kirjutas Lotman vallavalitsusele.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!